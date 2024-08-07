بأشعار محمود درويش.. أكاديمي تركي يقيم معرضا فنيا بإسطنبول

عرض الفنان والأكاديمي التركي محمد أمين آلبيرق، 33 لوحة تجمع بين الشعر والفنون البصرية وتصور قوة المقاومة الفلسطينية.

وأوضح الفنان البصري آلبيرق، يوم الثلاثاء، أنه نظم المعرض في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول تحت عنوان "النصر لنا".

وأضاف أن أعماله تصور أشعارا من كتاب "للأسف كانت الجنة" للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وذكر آلبيرق أنه استخدم كتاب "للأسف كانت جنة" باللغة الإنجليزية، والذي يجمع أشعار محمود درويش بين عامي 1970 و2000، مصدرا لأعماله الفنية في المعرض.

وأشار إلى أن أشعار محمود درويش المجمعة لا تزال تحتفظ بصلاحيتها ليومنا هذا، وأنه عمل على تقديم أعمال فنية بتصميمات غرافيكية من الأبيات الشعرية.

واختتم آلبيرق بقوله: "الاستقلال هو الحل الوحيد لمعاناة الشعب الفلسطيني"، مبينا أن أعماله الفنية تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار كبير هائل ومجاعة قاتلة.