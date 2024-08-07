(حماس) ترحب بقرار تركيا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقرار تركيا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وعدت "حماس" في بيان لها اليوم الأربعاء، هذه الخطوة "تأكيدا على دعم الرئيس أردوغان والشعب التركي الشقيق لعدالة قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة وحشية مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر".

ودعت الحركة في بيانها "دول العالم كافة، خصوصاً الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوة فورية بالانضمام إلى القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، والعمل على تشكيل جبهة موحّدة لإنهاء الاحتلال النازي لأراضينا المحتلة، ولإنهاء تهديده لأمن المنطقة وسِلمها".

وذكر متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي إن بلاده قدمت اليوم الأربعاء، طلبها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية.

وذكر كتشالي عبر حسابه في منصة "إكس"، أن السفير التركي في مدينة "لاهاي" الهولندية سلجوق أونال، سيقدم الطلب إلى محكمة العدل الدولية.

وشدد أن الطلب أُعِدّ بطريقة شاملة ومفصلة للغاية، واستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وقال: "لا توجد دولة في العالم فوق القانون الدولي، والقضية في محكمة العدل الدولية أمر بالغ الأهمية من حيث ضمان ألا تمر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب".

ورفعت "جنوب أفريقيا"، نهاية كانون أول/ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية؛ نظرا لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير الماضي.