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^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يضع شروطاً جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار

بايدن-نتنياهو.jpeg
بايدن-نتنياهو.jpeg

الرسالة نت

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو وضعت شروطاً جديدة من أجل الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الهية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حكومة الاحتلال طالبت بالسيطرة على محور فيلادلفيا والتأكيد على عدم وجود حماس في معبر رفح، وزيادة عدد الأسرى الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم إلى الحد الأقصى.

وأضافت أن الحكومة طالبت بالاحتفاظ بالحق في اتخاذ القرار بشأن الأسرى المدرجين ضمن الفئة الإنسانية وطرد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة خارج قطاع غزة.

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غزة حماس نتنياهو طوفان الأقصى وقف إطلاق النار

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