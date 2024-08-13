غانتس: إذا لم نعد إلى رشدنا ستندلع حرب أهلية

قال رئيس حزب "معسكر الدولة" في الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، إن هناك خطر من اندلاع حرب أهلية في "إسرائيل" بسبب سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف غانتس، في كلمة بثها عبر منصة إكس "إذا لم نعد إلى رشدنا ستندلع هنا حرب أهلية، ولا ينبغي طمس الحقيقة"، مضيفا أن "هناك قيادة تنفر الناس وتسمم البئر الذي نعيش منه"، متابعاً "الحرب الأهلية هي عندما يقاتل الجيش الإسرائيلي العدو، وأعضاء كنيست يقودون عمليات اقتحام القواعد العسكرية".

وأوضح أن الحرب الأهلية "تندلع عندما يتم إهدار كرامة العائلات الثكلى وأهالي المختطفين عبر قوات الشرطة خلال المظاهرات، وعندما يتم تصنيف الموظفين الحكوميين المخلصين خونة".

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، اقتحم عدد من أعضاء الكنيست رفقة متظاهرين من اليمين وجنود ملثمين، قاعدة وسجن سديه تيمان في النقب، ولاحقا، اقتحموا أيضا قاعدة بيت ليد.