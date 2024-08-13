ماذا قالت عائلات أسرى (إسرائيليين) بعد بيان القسام؟

هاجمت عائلات أسرى إسرائيليين في غزة حكومة الاحتلال بفعل تقاعسها عن الإسراع في إبرام صفقة لاستعادتهم، بعد إعلان كتائب القسام مقتل أسير وإصابة اثنتين برصاص حراسهم، عقب المجازر الأخيرة لجيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال والد المجندة التي أُسرت من موقع ناحال عوز "ليري الباغ"، إنه تعرض لنوبات من الهلع والفزع منذ قراءة بيان القسام، حيث يخشى من أن تكون ابنته بين المصابين.

وذكر "إيلي الباغ" أنه يتوقع من أعضاء الكنيست ترك الخلافات جانباً والسعي لصفقة تبادل سريعة لحقن دماء بقية الأسرى.

وأضاف "بالأمس كنا في صلاة بمنطقة شوهام وخلال الصلاة حضرت ابنتي على عجل وأطلعتني على التغريدة التي نشرتها حماس على التلغرام.. هذا جرح جديد وطعنة سكين في الظهر".

وتابع "نحن لسنا في وارد تضييع المزيد من الوقت ولا أرى بأن الحكومة ستدعم ذلك، ولكن كلي أمل أن يعمل زعيم حزب شاس أريه درعي على الضغط على نتنياهو لابرام الصفقة".

بدوره، رأى والد الأسير في غزة "إيتان مور" أن بيان حماس معد لممارسة المزيد من الضغوط على عائلات الأسرى والحكومة.

وعبر "مور"، عن رفضه إبرام صفقة تبادل على مراحل، كونها تستثني ابنه في المرحلة الأولى.

وقال: "صفقة كهذه ستبقي ابني داخل غزة لفترة طويلة ومن الصعب عليّ الموافقة على هكذا صفقة، فنحن لا نتحدث عن صفقة شاليط".

وكانت القسام قالت في بلاغ عسكري إن أسيرًا إسرائيليًا قُتل وأصيبت اثنتان بجراح خطيرة بعد إطلاق مجندين من حراسهم النار عليهم.

وأكدت القسام أن "حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة".

وأوضحت أنها شكّلت لجنة لمعرفة التفاصيل، وسيتم لاحقاً الإعلان عنها.

ترجمة وكالة صفا