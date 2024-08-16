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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك:

ماذا قالت عائلات أسرى (إسرائيليين) بعد بيان القسام؟

الرسالة نت

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https://alresalah.ps/p/296167

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القسام عائلات الأسرى

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