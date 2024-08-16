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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
ماذا قالت عائلات أسرى (إسرائيليين) بعد بيان القسام؟
16 اغسطس 2024 . الساعة: 05:39 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296167
كلمات مفتاحية
القسام
عائلات الأسرى
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