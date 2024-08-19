البرغوثي لـ(الرسالة): عودة العمليات الاستشهادية أمر غير مستغرب

قال فخري البرغوثي عضو المجلس الثوري بحركة فتح، إن عودة العمليات الاستشهادية أمر غير مستغرب، خاصة في ظل حرب الإبادة المستعرة التي تشنّها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.

وأوضح البرغوثي لـ"الرسالة نت" أن جرائم حرب الإبادة كانت لا بد أن تفضي في النهاية؛ لتفجير الأوضاع بمجملها وتجاوز كل الخطوط الحمراء، كما تجاوزها الاحتلال.

وبين أن المقاومة اتخذت موقفا أخلاقيا حيال تحييد المدنيين، لكن الاحتلال لم يتخذ ذات الموقف؛ بل تجاوز كل المواقف الأخلاقية؛ التي تحتم على المقاومة أن تتخذ مسارا مشابها.

وذكر أن رفض نتنياهو لوقف اطلاق النار، ستجعله يقود الكيان نحو المزيد من الحرائق والانفجارات في الداخل المحتل.