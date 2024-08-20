لجان المقاومة: الاحتلال يقصف مدرسة مصطفى حافظ بمباركة من بلينكن

قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، الثلاثاء، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة مصطفى حافظ التي تُؤي نازحين في مدينة غزة جاء بمباركة من وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، وبضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفاشية.

وأوضحت لجان المقاومة في بيان صحفي، أن قصف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة يأتي استمرارًا للمذبحة الإسرائيلية بحق نسائنا وأطفالنا وشيوخنا ونازحينا.

وأضافت أن تواطؤ المجتمع الدولي وسياسة الإدارة الأمريكية في دعم الإبادة والتغطية عليها هو الذي يشجع الكيان وقادته المجرمين على الاستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح.

ودعت جماهير شعبنا ومقاوميه الأحرار على امتداد أرضنا الفلسطينية المحتلة لمواصلة التصدي للعدوان النازي بكل الوسائل حتى ردعه ولجمه ودحره.