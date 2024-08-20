جمعية خيرية كويتية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث بغزة

دعت جمعية "نماء الخيرية" الكويتية إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يحدث في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأوضاع المأساوية تتطلب تدخلات عاجلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في (نماء الخيرية) عبدالعزيز الكندري، بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني": إن "هذا اليوم يأتي في ظل القصف المتواصل مع قبل الاحتلال الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة، فهنا نحو مليوني شخص نزحوا في القطاع كما استهدف الاحتلال 175 مركزاً للإيواء، ودمر 150 ألف وحدة سكنية كلياً، إضافة إلى 200 ألف وحدة دمرت بشكل جزئي، وهذه الأوضاع أسفرت عن إصابة مليون و 700 شخص بالأمراض المعدية جراء النزوح، كما قلص الاحتلال مساحة "المنطقة الإنسانية" إلى 11% فقط من مساحة القطاع الكلية بحسب وكالة أونروا".

وأوضح الكندري أن "اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة حقيقية للتخفيف من معاناة المحتاجين"، مشيراً إلى أن "هذا اليوم فرصة لنؤكد أهمية ومدى التغيير الذي أحدثته نماء الخيرية في حياة الكثيرين في مناطق عملها، عبر عملها الميداني داخل وخارج الكويت.

وأشار إلى أن "اليوم العالمي للعمل الإنساني" فرصة لاستذكار كل العطاءات التي عززت العمل الإنساني، وقدمت الغالي والثمين في سبيل إسعاد الآخرين في الكويت والعالم، مبيناً أن عطاءات الكويت الإنسانية كبيرة، وأياديها الخيرة في بناء الإنسان والتنمية ودعم البحث العلمي والاستثمار البشري والمساعدات الإغاثية وصلت الى العديد من المجتمعات البشرية.

ولفت إلى أن الكويت؛ حكومة وشعباً، تتميز بوجهها الإنساني التنموي الداعم لضحايا النكبات والكوارث والصراعات، معرباً عن فخره واعتزازه بالمواقف الإنسانية النبيلة للقيادة السياسية في الكويت ودعمها لجهود المنظمات الإنسانية الدولية والوكالات الأممية المتخصصة في هذا الشأن.