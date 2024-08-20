حماس: مجزرة مدرسة النازحين الأخيرة تأكيدٌ على دموية حكومة الاحتلال

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا، "تأكيدٌ على دموية هذه الحكومة المتطرفة ونهجها الإجرامي، وإصرارها على مواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة".

وحمّلت الحركة في بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو وبايدن وإدارته "المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد شعبنا".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بـ"العمل الجاد لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين العزل، داعية محكمة الجنايات الدولية لتوثيق هذه المجزرة".

وتعد هذه المدرسة الثامنة التي تؤوي نازحين ويستهدفها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية أغسطس/ آب الجاري.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و 173 شهيدا، وإصابة 92 ألفا و857 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.