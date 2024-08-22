إلهان عمر: بلينكن يتعرض للإذلال بمحادثاته مع نتنياهو

قالت النائبة بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعرض لإذلال خلال المحادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لبحث "وقف إطلاق النار" بقطاع غزة ومفاوضات تبادل الأسرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مع عضوة مجلس النواب كوري بوش، في ولاية شيكاغو، التي انعقد فيها مؤتمر الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس.

وفي إشارة إلى زيارات بلينكن من أجل "وقف إطلاق النار" ومحادثات تبادل الأسرى، قالت عمر: "الآن اسألوا أنفسكم، كيف يمكن لوزير خارجيتنا أن يسافر 11 مرة ويتوسل من أجل إنهاء حادث نواصل نحن تقديم القنابل والأسلحة التي تسببت فيه".

وأضافت: "كيف لا نخجل من هذا الإذلال الذي يواجهه ممثلو إدارتنا؟ القول بأننا نحترم القانون الدولي، ليس فقط نفاق بل هو إذلال أيضًا".

وانتقدت عمر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ"رفضها الاعتراف بحرب الإبادة الجماعية" التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.

وتعليقاً على تصريح بايدن بأنهم "يعملون بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار" قالت عمر: "عليهم أن يخجلوا من أنفسهم لاستخدام مثل هذا التصريح، لأننا نقدم هذه الأسلحة".

وخاطبت عمر إدارة واشنطن بالقول: "إذا كانوا يريدون حقا وقف إطلاق النار، فعليهم أن يتوقفوا عن إرسال الأسلحة".

وتشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.