أطباء بلا حدود: استمرار تهجير المدنيين في غزة غير إنساني

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" (منظمة إنسانية غير حكومية)، الخميس، إنه "من غير الإنساني إستمرار الجيش الإسرائيلي بتهجير المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة".

وأضافت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن "القوات الإسرائيلية أجبرت أمس الأربعاء، الفلسطينيين بمنطقتي دير البلح وخان يونس على النزوح، في حين حاول العديد من الأشخاص، من بينهم أفراد من منظمة أطباء بلا حدود، الانتقال إلى منطقة المواصي جنوبا".

وأوضح العامل في المنظمة بقطاع غزة، جاكوب غرانغر، أن "التهجير القسري المستمر لسكان غزة أمر غير إنساني".

وأكد غرانغر، أن "أهالي غزة النازحين لم يعد لديهم أي ممتلكات ولا مكان يذهبون إليه".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و265 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و144 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.