اشتباكات وإصابة شاب خلال اقتحام نابلس

أصيب شاب فجر الجمعة، خلال اشتباكات مسلحة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد من الآليات العسكرية عبر بوابة الطور، وانتشرت في حي رأس العين ومحيط البلدة القديمة، ونشرت قناصتها داخل عدد من البنايات والمنازل.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال بأسلحتهم النارية والعبوات الناسفة محلية الصنع، كما دارت مواجهات عنيفة أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي بالقدم، ونقل إلى المستشفى للعلاج.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في البلدة القديمة، خاصة في منطقة باب الساحة وحارة العقبة، وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها.