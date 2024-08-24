الاحتلال يعلن عن مقتل 3 جنود في محور نتساريم

أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الليلة عن مقتل 3 جنود في كمين وقع صباح امس جنوبي مدينة غزة في محور نتساريم بالاضافة لاصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.

وذكر الناطق بلسان الجيش ان الجنود القتلى لقوا حتفهم في كمين بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة .

وفي التفاصيل ذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية ان الثلاثة قتلوا بالاضافة لاصابة 9 آخرين في الهجوم الذي تعرضوا له على اطراف حي الزيتون جنوبي مدينة غزة صباح أمس ، حيث تم تفجير عبوة شديدة الانفجار خلف سور على مدخل مبنى في الحي .

وقالت الصحيفة ان اصابة 3 من الجنود وصفت بالخطيرة ، حيث تم نقل المصابين للمستشفيات بعدة طائرات مروحية.

وسبق للجيش أن اعلن امس عن مقتل الجندي احتياط "أفيتار عتوار" في ذات الهجوم.

واظهرت التحقيقات الاولية ان قوة من الفرقة 252 تقدمت صباح أمس لغايات الهجوم على حي الزيتون شمالي "محور نتساري" عبر لواء "يروشلايم" حيث كان يهدف الهجوم لتوسيع المحور الشمالي وكشف أنفاق في المكان ومهاجمة المسلحين ، وقريباً من الساعة 08:23 من صباح امس وصلت القوة المستهدفة الى مبنى في حي الزيتون وبدأت القوة باقتحام المنزل لتفتيشه ، فيما بقيت قوة اخرى خلف سور لتأمين الاقتحام.

ووفقاً للتحقيقات فيعتقد ان مقاتلين من حركة حماس قد زرعوا كاميرا مراقبة في المكان والتي رصدت حركة الجنود وفي اللحظة التي تم تشخيص وجود غالبية القوة قرب السور المفخخ تم تفجير العبوة فانهار السور على الجنود.