الإضراب الشامل يعمّ مدينتي بيت لحم وطولكرم حدادا على أرواح الشهداء

عمّ الاضراب الشامل اليوم الثلاثاء، مدينتي بيت لحم وطولكرم في الضفة الغربية، حدادا على أرواح الشهداء، واحتجاجا على عدوان الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الإضراب الشامل في بيت لحم احتجاجا على إرهاب المستوطنين وإعدامهم الميداني للشاب خليل سالم زيادة، والاعتداء على المدنيين العزل في قرية "وادي رحال".

وكما أعلنت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الإضراب الشامل عقب استشهاد خمسة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم.

وتصعد قوات الاحتلال من جرائمها اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.