فصائل طولكرم: يجب تبني برنامج وطني مقاوم شامل

دعا فيصل سلامة منسق القوى والفصائل الوطنية في طولكرم، لتبني برنامج وطني مقاوم شامل.



وقال سلامة لـ"الرسالة نت" إنّ الوحدة الوطنية تحققت في الضفة وغزة، وينبغي انّ تترجم اليوم في برنامج وطني مقاوم شامل.



وذكر أن حالة الوحدة التي تجسدت في الميدان، يجب أن تنعكس في خطاب سياسي يعزز صمود شعبنا ومقاومته، وافشال مخططات العدو.



وبين أن مبررات الاحتلال ومزاعمه في ضرب المقاومة بالضفة لن تنجح في تمرير مخططه الرئيسي الهادف لتهجير شعبنا عن أرضه.



وبدأت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة عسكرية واسعة تستهدف مدن وقرى شمال الضفة المحتلة.



وتعمل قوات الاحتلال منذ فجر اليوم على قطع الطرق بين حارات مخيم نور شمس، الذي يعيش فيه 14 ألف نسمة، وتفرض طوقًا أمنيًا على مداخله، وسط انتشار القناصة في محيط المخيم وانتشار كبير للجنود وآلياتهم العسكرية ومنها الجرافات التي تدمّر الشوارع والبنية التحتية.