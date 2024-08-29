الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: حرب إبادة أخرى شمال الضفة الغربية المحتلة

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296417

كلمات مفتاحية

الاحتلال اعتقالات جنين طولكرم الضفة الغربية تهجير

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر