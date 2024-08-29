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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
حرب إبادة أخرى شمال الضفة الغربية المحتلة
29 اغسطس 2024 . الساعة: 02:37 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296417
كلمات مفتاحية
الاحتلال
اعتقالات
جنين
طولكرم
الضفة الغربية
تهجير
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