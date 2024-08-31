حماس: تحريض الاحتلال ضد أونروا سلوك إجرامي

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حملة التحريض الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بـ "السلوك الإجرامي".

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم السبت، إن تلك الحملة تندرج ضمن سياسة الاحتلال الساعية لإنهاء دور وكالة الأونروا الإنساني والقانوني.

وأضافت أن التصعيد الإسرائيلي ضد الأونروا عبر إعلانات منصة جوجل يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الخدمات التي تقدمها، في ظل حملة الإبادة الوحشية التي يتعرّض لها.

وتابعت أن وكالة الأونروا "تقف اليوم شاهداً على جرائم وإرهاب حكومة المتطرفين الصهاينة، واستهدافها المتعمّد لكل مناحي الحياة والمدنيين في القطاع، بمن فيهم موظفو الإغاثة".

ونبهت إلى أن حكومة الاحتلال، بتلك الأساليب، تسعى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين الإنسانية، وشطب حقوقهم السياسية والقانونية، بما فيها حقّ العودة لأرضهم وديارهم التي هُجِروا منها.

ودعت "حماس" المنظمات الإنسانية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأونروا، إلى عدم الرضوخ لتهديدات وإجراءات الاحتلال، وفضح جرائمه وأساليبه الفاشية التي تسعى إلى تعميق معاناة شعبنا الإنسانية، وشطب حقوقه السياسية والقانونية، بما فيها حقّه في العودة لأرضه ودياره التي هُجِرَ منها.