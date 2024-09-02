الحية: نتنياهو لا يريد صفقة والولايات المتحدة مسؤولة عن تعطيل المفاوضات

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس ومسؤول ملف التفاوض، خليل الحية، إن فصائل المقاومة متمسكة بمطلب إنسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محورا فيلادلفيا ونتساريم.

وأوضح الحية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن كل مراحل التفاوض دللت على أن نتنياهو ليس مهتما بعقد صفقة، متابعاً "بدلاً من أن يدفع بجيشه لقتل وتدمير منطقة بالكامل واسترجاع اثنين أو ثلاثة من الأسرى ويقتل مقابلهم مئات من الفلسطينيين، كان بإمكانه أن يسترد هؤلاء بتبادل حقيقي، وقد فعلنا ذلك في نوفمبر الماضي".

وبين "لو أراد نتنياهو حقًا أن يقوم بتبادل أسرى، نحن جاهزون فورًا، وقد قدمنا مرونة عالية وتنازلا كبيرا بهدف الوصول إلى صفقة التبادل ووقف العدوان والحرب وإنهاء معاناة الشعب"، مستدركاً "كان لدينا مطلب في التبادل بمعايير عالية، منها 500 سجين فلسطيني مقابل كل جندي ومجندة، ومقابل الآخرين 250، عندما تدخل الوسطاء وقالوا هناك فرصة كبيرة إذا قدمتم مرونة في معايير التبادل، بادرنا فورًا وقدمنا مرونة من 500 إلى 50 مقابل المجندات، ومن 250 إلى 30 مقابل المدنيين".

وأكد الحية، أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تعطيل المفاوضات، ولا تريد الوصول إلى صفقة وتراجعت عما قدمته، مبيناً أن الإدارة الأمريكية تسير في مسارين: الأول أنها ترغب في الوصول إلى الاتفاق، لكنها لا تضغط على الإسرائيليين ثانياً، تنشر جوًا من التفاؤل والإيجابية غير الحقيقي.

وشدد "نحن أبلغنا الوسطاء بكل وضوح أن الحركة متمسكة بقرارها الذي اتفقنا عليه في 2/7 والمبني على الورقة الإسرائيلية التي تبناها الأمريكي، لا يمكننا أن نستمر في الدوران حول نفس النقطة وبدء كل يوم بمفاوضات جديدة، بينما الإسرائيلي لا يريد التوصل لاتفاق"

وتابع "اللجان الفنية التي تعمل الآن، سمعنا عنها ولكننا لم ننخرط فيها، في نهاية المطاف، لم نسمع عن نتائج هذه اللجان، فهي تبحث في كل شيء إلا أن يتفقوا، نحن أبلغنا الوسطاء بموقفنا المتمسك باتفاق 2/7".

وفي ملف الأسرى، أوضح عضو المكتب السياسي للحركة، أنه كان بإمكان الأسرى الـ6 وغيرهم أن يخرجوا إلى ذويهم ضمن صفقة تبادل حقيقية وهم أحياء، ولكن إصرار جيش الاحتلال ونتنياهو وحكومته المتطرفة هو السبب في أن يفقد هؤلاء حياتهم مع عشرات قتلهم الاحتلال مباشرة بقصفهم مع من يجلسون معهم ويحرسونهم ويعيشون معهم.

وأشار الحية إلى أن، بعض أسرى العدو قتلهم الاحتلال مباشرة بالرصاص الحي، متابعاً "نتنياهو وفريقه لا يهمهم الأسرى، وعندما سُئل نتنياهو بين فيلادلفيا وبين الأسرى قال: "فيلادلفيا أهم من الأسرى"، وهذا معلن".