الإضراب يعم (إسرائيل) للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

عمّ الإضراب العام أنحاء "إسرائيل"، يوم الإثنين، استجابة لدعوة اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" لدفع الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو للقبول باتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وجاء الإضراب بعد مظاهرات حاشدة، شهدتها العديد من المدن "الإسرائيلية"، مساء أمس الأحد، للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى اتفاق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، "بدأ الإضراب العام الذي أعلنت عنه اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) في المرافق الاقتصادية، ويشمل بعض السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والقطار الخفيف في منطقة تل أبيب الكبرى، والمصارف ومصالح تجارية أخرى".

وأضافت: "في مطار بن غوريون توقفت الرحلات القادمة والمغادرة لمدة ساعتين على الأقل في ساعات صباح الإثنين، وبعدها يحتمل حدوث تشويشات".

وأشارت إلى أن "المستشفيات تعمل بطواقم مقلصة، فيما أغلقت مدارس رياض الأطفال أبوابها"، متابعة: "كانت لجنة رؤساء الجامعات في البلاد، أعلنت عن انضمامها للإضراب، لكنها أوضحت أن الامتحانات المقررة لهذا اليوم ستجرى كالمعتاد".

وانضم إلى الإضراب العديد من الشركات الكبرى وشبكات التسوق؛ في وقت لجأت الحكومة إلى المحكمة من أجل إلغاء الإضراب.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال على منصة "إكس"، مساء الأحد: "هذا إضراب سياسي لا يقع تحت سلطة الهستدروت وليس له أي أثر قانوني"، مضيفًا: "أمرت مشرف الرواتب بتمرير توجيه واضح تم نشره بالفعل، بأنه لن يتم دفع أجر الموظف الذي لا يأتي للعمل".

وأعلن عن الإضراب بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثث 6 أسرى، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية، من نفق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الذي يشهد حربًا مدمرة منذ نحو 11 شهرًا.

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء الأحد، في مدن عدة للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق الأسرى، وهتف المتظاهرون "أين أنتم؟" أمام مبنى كانت تجتمع فيه الحكومة في القدس، كما أنه في تل أبيب أغلق متظاهرون الطريق السريع.