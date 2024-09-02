حماس: اعتداء الاحتلال على الصحفيين في جنين إرهاب دولة ممنهج لطمس الحقيقة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الصحفيين أثناء تغطيتهم للعدوان على جنين، وإطلاق النار المباشر تجاههم؛ هو إرهاب دولة ممنهج يمارسه بحق الصحفيين، يهدف إلى طمس الحقيقة، ومنع الصحفيين من أداء واجبهم بنقل معاناة شعبنا وما يتعرّض له من جرائم وحشية على يد حكومة الاحتلال النازية.



وأشادت حماس في تصريح صحفي وصل"الرسالة نت"، يوم الإثنين، بشجاعة الصحفيين العاملين في غزة والضفة، وإصراراهم على تغطية العدوان الإسرائيلي، رغم ما يتعرّضون له من انتهاكات وجرائم، واستشهاد العشرات منهم بنيران العدو.

وطالبت حماس، المؤسسات الصحفية الدولية كافة، بإدانة جرائم الاحتلال المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على فضحها، والضغط بكل الوسائل لوقفها.

