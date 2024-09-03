الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في بيت حنينا بالقدس

نفذت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أحياء بيت حنينا شمال القدس المحتلة.



وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال حاصرت عدة مركبات في بيت حنينا، واعتقلت عددا من الشبان لم تعرف هويتهم واقتادتهم بمركباتها.



كما انتشرت شرطة الاحتلال اليوم عند الجسر الواصل بين القدس وبيت حنينا، واعتقلت شبانا من الضفة الغربية.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة عدة مرات.



وتمركزت شرطة الاحتلال عند المركز الطبي المحاذي للحاجز العسكري لعدة ساعات، بالتزامن مع إغلاق المحال التجارية بالمخيم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال اليوم عدة أحياء في بلدة سلوان، ونصبت حواجز مؤقتة، وأوقفت المركبات وحررت المخالفات بحق بعض السائقين.