حماس: نحذر من خطورة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى

قال رئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس، هارون ناصر الدين، يوم الأربعاء، إن تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والقيام بالطقوس التلمودية الاستفزازية في ساحاته، والانتهاكات المستمرة بحقه، وتبني حكومة الاحتلال لسياسة التهويد والدعم المطلق لجماعات الهيكل المزعوم، والتي كان آخرها قرار تمويل الاقتحامات وتخصيص ميزانية رسمية لها، يمثل إشعالاً للميدان بمدينة القدس بل في مختلف الساحات.

وحذر ناصر الدين، في تصريح وصل "الرسالة نت"، من "خطورة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى، ونؤكد أن تمادي الاحتلال سيزيد من غضبة شعبنا ومقاومتنا، التي لا تزال تسدد الضربات ضمن معركة طوفان الأقصى البطولية، فشعبنا ومقاومتنا على عهد الوفاء لحماية المقدسات، وسيقابلون هذا الاستعراض الإسرائيلي بمزيد من المواجهة".

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، لتكثيف الرباط والحشد للصلاة والتواجد في ساحات الأقصى، والنفير والتصدي لجرائم الاحتلال، ومواجهة العدوان الإسرائيلي الرامي لتفريغ مدينة القدس والسيطرة الكاملة عليها، وتلقين المستوطنين الدرس المناسب، رداً على تدنيسهم لأقصانا ومقدساتنا.

وطالب الأمة العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الجهات المعنية، لتحمل مسؤولياتهم وحماية قبلتهم الأولى ومسرى نبيهم، الذي يتعرض لكافة أشكال الحصار والتضييق والتنكيل، مبيناً أن"صون القدس أمانة الدين والتاريخ وأولوية الحاضر والمستقبل".