(التربية والتعليم) تطلق رابط تسجيل الكتروني لطلبة مدارس غزة

أعلنت وزارة التربية الفلسطينية، يوم الأربعاء، إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل طلبة قطاع غزة في جميع المراحل التعليمية للتعلم في مدارس افتراضية (تعليم إلكتروني) .

وقالت وزارة التربية في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، اطلعت عليه "الرسالة نت"، "انسجامًا مع تأكيد الوزارة استئناف العملية التعليمية لإنقاذ العام الدراسي المنصرم، ومن ثم بدء العام الدراسي الجديد، نأمل من طلبة قطاع غزة المتواجدين داخل القطاع حاليًا التسجيل على الرابط:

https://forms.gle/Ughi1DRxQhXSSDAb9

وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي تمهيدًا لإطلاق المدارس الافتراضية، ضمن سلسلة التدخلات المنوي البدء فيها بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بالمحافظات الشمالية.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قد أعلنت، أن دوام طلبة المدارس للعام الدراسي الجديد 2024/2025 سيبدأ الأسبوع المقبل، بتاريخ 9/9/2024.

وحُرم طلبة قطاع غزة بمن فيهم طلبة الثانوية العامة، من العام الدراسي المنصرم، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة من 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.