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5 شهداء في قصف الاحتلال سيارة بمدينة طوباس

5 شهداء في قصف الاحتلال سيارة بمدينة طوباس
5 شهداء في قصف الاحتلال سيارة بمدينة طوباس

الرسالة نت - طوباس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الخميس، استشهاد 5 شبان في غارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على سيارة في مدينة طوباس.

وأوضح الهلال الأحمر، أنه انتشل 5 شهداء من السيارة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس.

 والشهداء هم: أحمد فواز فايز أبو دواس ( 24 عاما)، ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عاما)، وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عاما)، ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عاما)، ومحمد زكريا محمد  الزبيدي (21 عاما) نجل الأسير زكريا الزبيدي.

ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

 

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طوباس الضفة الغربية طوفان الأقصى مخيم الفارعة

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