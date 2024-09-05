الاحتلال يفرج عن أسيرين مقدسيين من سجن النقب

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الخميس، عن أسيرين مقدسيين بعد إنتهاء مدة محكوميتهما البالغة ما بين 14 شهرا و8 سنوات.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين إن الاحتلال أفرج عن الأسير محمد فواز الجولاني (30 عاما) من سجن النقب، بعد اعتقال دام 8 سنوات.

واستدعت مخابرات الاحتلال الأسير محمد الجولاني لحظة الافراج عنه من سجن النقب، للمثول أمامها في مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة

وأوضحت عائلة الجولاني أن شرطة الاحتلال أفرجت عن نجلها محمد بعد عدة ساعات من التحقيق معه، بشرط الابعاد عن القدس إلى الضفة الغربية لمدة 3 أيام، وعدم المشاركة في احتفالات أو تجمع أو رفع رايات وأعلام بمناسبة الافراج عنه، والتوقيع على كفالة مالية.

كما أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير المقدسي أحمد أنور جمجوم من سجن النقب، بعد اعتقال 14 شهرًا قيد الاعتقال الإداري.