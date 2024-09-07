تطورات اليوم الـ337 من (طوفان الأقصى)

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ337، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 40478 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 94454، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٣٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

واشارت مصادر طبية إلى استشهاد ٣٣ مواطنا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وواصلت قوات الاحتلال استهداف مراكز النزوح في مختلف مناطق قطاع غزة.

وارتقى أربعة شهداء و ١٩ مصابًا في قصف على خيام النازحين بمدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال استهدف منزلا لعائلة حماد في منطقة العلمي بمخيم جباليا ما اسفر عن شهيدان وعدد من الجرحى.

وتمكنت طواقم طبية من نقل طفلة شهيدة وسيدة جراء استهداف شقة سكنية لعائلة عوض الله في عمارة الغرباوي بحي النصر غربي مدينة غزة

وفي مدينة غزة ايضا ارتقى خمسة شهداء في ثلاث غارات متفرقة شملت ثلاثة شهداء من عائلة ياسين في حي الزيتون جنوب شرق المدينة إضافة إلى شهيد قرب مسجد بدر في نفس الحي وشهيد خامس في حي تل الهوا غربي المدينة.

وسط القطاع

وارتقى اربعة شهداء وإصابات بقصف طائرات الاحتلال الطابق الثاني لبرج همام على مدخل مخيم البريج لعائلة عيد.

وارتفع إلى سبعة عدد الشهداء نتيجة قصف مدفعي اسرائيلي على منزل لعائلة شحادة في محيط مسجد الرحمة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان اربعة شهداء هم سيدتين وطفلين ارتقوا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في أرض ابو مهادي غرب مخيم النصيرات.

وجدد الاحتلال قصفه المدفعي لشمال مخيم النصيرات.

جنوب القطاع

واستشهدت سيدتين من عائلة بربخ في قصف اسرائيلي على منطقة قاع القرين جنوب خان يونس.

وارتقى خمسة شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "قنديل" في شارع اليرموك محيط عمارة جاسر وسط مدينة خانيونس.

واصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي بشكل كبير جداً على عدة مناطق متفرقة من مدينة خانيونس.

وفي رفح واصل جيش الاحتلال قصف ونسف لمباني سكنية شمال غرب مدينة رفح.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين لثلاثة شهداء من المدينة .