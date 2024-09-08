مخرجة يهودية تندد بالإبادة في غزة خلال (مهرجان البندقية)

نددت المخرجة الأمريكية اليهودية سارة فريدلاند بالإبادة الإسرائيلية في غزة، أثناء تسلمها جائزة في مهرجان البندقية السينمائي، السبت، في ختام دورته الـ81.

وحصلت المخرجة على جوائز عدة (بينها في فئة أفضل إخراج)، عن فيلمها "فاميليار تاتش" ("Familiar Touch") الذي عُرض في قسم "أوريتزونتي" (Orizzonti) الموازي، الذي يتتبع رحلة امرأة ثمانينية في دار لرعاية المسنين.

وقالت فريدلاند على خشبة المسرح في الحفلة الختامية التي أقيمت في قصر السينما بالمدينة الإيطالية: "باعتباري فنانة يهودية أمريكية، لا بد لي أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 للإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال".

وأضافت: "أعتقد أن من مسؤوليتنا كعاملين في مجال السينما استخدام المنصات المؤسسية التي نعمل من خلالها للتصدي لإفلات إسرائيل من العقاب على الساحة العالمية. وأنا متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير".

وفي شباط/فبراير، أثار مهرجان سينمائي أوروبي كبير آخر، هو مهرجان برلين السينمائي، جدلا حادا في ألمانيا بعد تصريحات لفائزين نددوا فيها بـ"إسرائيل" دون التنديد بهجوم المقاومة الفلسطينية على المستوطنات، ما أدى إلى فتح السلطات الألمانية تحقيقا في الموضوع.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.