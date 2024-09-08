شيخ عشيرة منفذ عملية الأردن للرسالة: نحن مع المقاومة وجميعنا فداء لفلسطين

عبرّ الشيخ سلطان الجازي شيخ عشائر الحويطات، وهي عشيرة الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية الكرامة، إن الشهيد هو شهيد الوطن، وأنه قام بدوره وواجبه تجاه قضيته وأمته وشعبه في فلسطين.

وقال الجازي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ رسالتنا للمقاومة واضحة، نحن معكم ونحيي بطولاتكم ووقفاتكم البطولية، ونقول لكم كونوا دائما أقوياء ولن يترككم أبناء أمتكم.

وأوضح الجازي أنّ هذا البطل ورث الكرامة والبطولة أبًا عن جد، فقد كان الفريق الركن مشهور الجازي الذي قاد معركة الكرامة ببطولة واستبسال.

وذكر أنّ جرائم الاحتلال لم تترك فرصة لأحد سوى أن يواجه هذا البطش وهذا الجبروت والاجرام.

وثمن بطولة وصمود ووقفات البطولة التي تقودها قيادة المقاومة وفي مقدمتهم القادة يحيى السنوار ومحمد الضيف.