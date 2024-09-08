المراقب السابق للإخوان: عملية الكرامة رد طبيعي على الجرائم (الإسرائيلية)

وصف د. جميل أبو بكر المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، عملية الكرامة بأنها رد طبيعي على الجرائم الإسرائيلية بالضفة وغزة والقدس، وأنها تعبير طبيعي كذلك عن استفزاز أبناء الأمة تجاه ما يجري هناك.



وقال أبو بكر لـ"الرسالة نت" إن استمرار الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لن يشعل إلّا مزيدا من النار التي سيحترق بها الاحتلال، مؤكدا أن النضال الفلسطيني هو أول جبهة تدافع عن الأردن وفلسطين معا.



وأضاف أبو بكر: "إسرائيل بدأت تكشف عن نواياها الخبيثة تجاه الأردن، واطماعها في الأردن منذ البواكير الأولى لنشوء القضية الفلسطينية".



وشدد على أن هذه العملية كشفت بوضوح أن الشعوب العربية والإسلامية في واد وأن أي مسار سياسي يتعارض مع مصالحهم في واد آخر.



وأشار إلى أن الحل الوحيد لإنهاء ما يحدث هو وقف حرب الإبادة، ولجم الاحتلال عن عدوانه ومؤامراته ومخططاته الشيطانية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية المحيطة.