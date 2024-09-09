الاحتلال ينفذ عملية هدم واسعة في بلدة حزما بالقدس

نفذت طواقم الإدارة المدنية وبلدية الاحتلال، يوم الإثنين، عمليات هدم واسعة في بلدة حزما بالقدس المحتلة، طالت مبنى مكون من طابقين ومنشآت تجارية.

وقال عبد القادر الخطيب إن ابن عمه مؤتمن تفاجأ وعائلته بحصار قوات الاحتلال المبنى فجر اليوم، واجبارهم على الخروج منه بالقوة، دون سابق إنذار.

وانتشرت قوات الاحتلال في المكان ومنعت الأهالي الاقتراب من المبنى، ولم تسمح للعائلة بإخراج محتوياته سوى الأوراق الرسمية والهويات الشخصية، وشرعت بهدم المبنى على محتوياته.

وأضاف أن "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والأعيرة المطاطية صوب الأهالي لمنعهم الاقتراب من المبنى، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار مطاطي في قدمه".

وأوضح أن مؤتمن يعيش في المبنى مع زوجته و4 بنات ونجله لؤي من ذوي الهمم منذ نحو 8 سنوات، ولم يتسلم أي إخطار هدم، والمبنى مكون من طابقين، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع.

وأشار إلى أن موظفي الادارة المدنية للاحتلال سلموا أحد السكان القريبين من المبنى أمرا لمراجعة مكاتبها، علما أنه يقطن في بيت مستقل، بالإضافة إلى 8 عائلات تقطن في بناية مستأجرة، ويبلغ عدد قاطنيها نحو 80 فردا.

كما سلمت مواطن آخر قرارا بوقف عملية البناء في بلدة حزما.

وواصل موظفو بلدية الاحتلال اليوم عملية الهدم ببلدة حزما لعدة ساعات، وطالت منشآت تجارية بينها مخزن يعود للمرحوم بسام فزاع في منطقة طبلاس في بلدة حزما، يهدم للمرة الثالثة خلال شهر.

كما هدمت جرافات البلدية غرفة عبارة عن بركس لأحد السكان، ومغسلة سيارات في طبلاس ببلدة حزما.