عشيرة الحويطات الأردنية: دم ابننا ليس أغلى من دماء الفلسطينيين ولن يكون آخر الشهداء

أكدت قبيلة الحويطات (تقطن في مدينة معان- جنوبي الأردن) أن "ما قام به الشهيد ماهر الجازي، هو ردة فعل طبيعية لإنسان غيور على دينه ووطنه وعروبته تجاه الجرائم المتواصلة التي يقوم بها المحتل الغاصب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يجري في غزة من قتل وتشريد وإبادة".

وقالت القبيلة في بيان، اليوم الاثنين، إن: "الجازي ليس له أي ارتباطات حزبية سواء داخل الوطن أو خارجه، كما أنه لم يكن له أي انتماءات سياسية".

وأشارت إلى أن "دماء الشهيد البطل ماهر (أبو قدر- 39 عاما)، ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني، ولن يكون شهيدنا هو آخر الشهداء".

وتابعت: "ليعلم الجميع بأن قبيلة الحويطات وعلى مر التاريخ كانت ولا زالت السد المنيع الحاضرة بصف الوطن وقيادته مدافعة عنه مناصرة لقضايا أمتنتا العربية والإسلامية، شأنها شأن كافة قبائل وعشائر الاردن الحبيب".

وشددت على أن ما حصل على معبر الكرامة، "نتيجة الأعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحالية تجاه أبناء فلسطين كافة، وغزة تحديدا والتي لا يقبلها إنسان ولا يتصورها عقل".

وقتل ثلاثة عناصر أمن الاحتلال في عملية إطلاق نار نفذها "الجازي"، أمس، عند معبر "اللنبي" (معبر الكرامة - جسر الملك حسين) على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة.