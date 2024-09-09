تحذيرات من شتاء قاس وأوبئة في غزة والشمال



غزة- خاص الرسالة نت

ينتظر مدينة غزة وشمال قطاع غزة شتاء قاسيا ومليئا بالأوبئة وفيضانات المياه العادمة والأمطار، في حال لم تتدخل أي من الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال احتياجات البلديات، لإصلاح المضخات والآبار وانتشال النفايات من الشوارع.

وتزداد صعوبة الوضع وتعقيداته بسبب تدمير الشوارع والبنى التحتية ما سيؤدي لتجمع مياه الأمطار، وفيضان برك تجميع المياه واختلاطها بالمياه العادمة.

وحذرت البلديات من كارثة صحية وبيئية نتيجة تعطل مضخات المياه وخطوط نقل مياه الأمطار، وانعكاس ذلك على صحة المواطنين.

وتوجهت البلديات بنداء للأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإدخال المعدات اللازمة لتفادي فيضان برك تجميع مياه الأمطار وتدارك ما يهدد حياة السكان.

بحاجة لتحرك سريع

وقال عاصم النبيه مدير دائرة الإعلام في بلدية غزة إن المؤسسات الدولية مطالبة بالتحرك للمساعدة في إصلاح مضخات المياه وخطوط نقل مياه الأمطار لأن غزة على أعتاب موسم الشتاء.

وذكر أن قوات الاحتلال دمرت 90 ألف متر طولي من شبكات المياه، كما تضررت 75% من الآبار، وأجهزت على 165 ألف متر من شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

ولفت إلى أنهم توجهوا بنداء للأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإدخال المعدات اللازمة لتفادي فيضان برك تجميع مياه الأمطار لتدارك ما يهدد حياة السكان.

وأكد النبيه أن كل مضخات مياه الصرف الصحي الثمانية تضررت إما كليا أو جزئيا، كما أثر العدوان المتواصل على قطاع غزة واستهدافه للقطاعات الحيوية على مجمل الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.

وحذرت بلدية غزة من المخاطر البيئية لاستمرار تراكم أكثر من 150 ألف طن من النفايات في الشوارع والطرقات بسبب عدم وجود وقود كاف لعمل المعدات الشحيحة أساسا بسبب استهداف الاحتلال لها، وكذلك منع الاحتلال للطواقم الميدانية من الوصول لمكب النفايات الرئيسي الواقع شرق المدينة.

وقال إن استمرار تكدس النفايات ينذر بكارثة صحية وبيئية نتيجة انتشار القوارض والحشرات، وانعكاس ذلك على صحة المواطنين بسبب الأوبئة.

شبكات معطلة

فيما قال علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا: "نحن على أبواب فصل الشتاء ومعظم شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي مدمرة وهذا سيسبب غرق كثير من المناطق السكنية وخصوصا مخيم جباليا".

وتابع: في كل عام يغرق المخيم بسبب اهتراء الشبكات وعدم قدرتها على استيعاب الكميات الواردة لمضخة أبو راشد المركزية، وكذلك منطقة بيت لاهيا الشارع العام بعد تدمير المضخة الرئيسية للمدينة في مشروع بيت لاهيا".

وناشد رئيس بلدية بيت لاهيا المجتمع الدولي لإنقاذ ما تبقى من الحياة الإنسانية في القطاع وتوفير احتياجات البلديات خاصة الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي.

ولفت العطار إلى تدمير الاحتلال 77 آلية نفايات وآليات ثقيلة، وتدمير محطة التحلية الرئيسية التي تخدم شمال القطاع ومدينة غزة، بالإضافة إلى 57 مولد كهرباء تستخدم لتشغيل الآبار والمضخات. وأشار إلى تراكم نحو 60 ألف طن من النفايات في الشوارع وأمام 60 مركز إيواء، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 85 بالمئة من قطاع النقل والمواصلات.

وكان اتحاد بلديات شمال قطاع غزة قد أعلن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت خلال حربها المتواصلة على القطاع 45 ألف وحدة سكنية في محافظة الشمال فقط، مما أدى لفقدان 75 بالمئة من سكان المحافظة لمنازلهم.

وأوضح الاتحاد أن الحرب (الإسرائيلية) دمرت أكثر من مليون ونصف متر مربع من الطرق والشوارع في شمال غزة، بالإضافة إلى 35 بئر مياه و5 مضخات صرف صحي رئيسية.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما ألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.