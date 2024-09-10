خيام نازحي غزة أصبحت أفران لمحرقة الصهيونازية الجديدة

تستنكر لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، المجزرة البشعة التي قامت بها قوات العدو الصهيونازي بحق الأبرياء العزل من أبناء شعبنا في مواصي خانيونس بالقنابل الأمريكية الثقيلة، التي حولت خيام النازحين إلى أفران لمحرقة نازية جديدة بحق الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين العُزل.

وأضافت في بيان لها أن ذلك يتم تحت مرأى ومسمع العالم ودوله الديمقراطية ومنظماته الإنسانية في حرب إبادة جماعية هي الأبشع بحق الإنسانية في التاريخ المعاصر والتي فاقت في فظاعتها فعل النازيون انفسهم، بينما تجري الإبادة في صمت وسكون من الدول العربية والإسلامية التي لم يحرك فيها مشهد قتل وأشلاء الأطفال والنساء والشيوخ الممزقة والمقدسات المدنسة ذرة نخوة أو كرامة مما جرأ العدو الصهيونازي على الاستمرار في المزيد والمزيد من الجرائم والمجازر دونما اعتبار لأي قيمة أو حساب لأحد.

ويقول البيان الذي صدر اليوم إن ادعاءات العدو وتبريراته الواهية لارتكابه هذه المجزرة وغيرها من المجازر الوحشية بوجود مقاومين أو غير ذلك أضحت لا تنطلي على أحد، إلا على شركائه في الجريمة والعدوان.

كما وتؤكد لجنة المتابعة على دعوة المجتمع الدولي والأحرار في العالم إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم الإنسانية بوقف العدوان والإباادة الجماعية، ومحاسبة مجرمي الحرب النازيين الجدد على الفظاعات والجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا.

وتدعو لجنة المتابعة أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم إلى الاستمرار في المقاومة وتصعيد مواجهة العدو الصهيونازي أينما وجد.

المجد لشهداء شعبنا

والخزي والعار للمتخاذلين والمتواطئين

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية – قطاع غزة

الثلاثاء 10 – ايلول سبتمبر 2024