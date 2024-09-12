أعلن قائد الوحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المتخصصة في التجسس الإلكتروني، استقالته من منصبه على خلفية فشله في منع هجوم 7 أكتوبر

وقالت صحيفة/تايمز اوف إسرائيل/: إن "قائد الوحدة 8200 في جيش الاحتلال، العميد يوسي شاريئيل، أبلغ رؤساءه اليوم الخميس، أنه ينوي الاستقالة من منصبه، بعد ما يقرب من عام من فشل المؤسسة الاستخباراتية الإسرائيلية في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

وشاريئيل هو ثاني مسؤول كبير في شعبة المخابرات يستقيل من منصبه، وذلك بعد استقالة رئيس مؤسسة الاستخبارات العسكرية" امان" أهارون حاليفا.

والوحدة 8200 هي وحدة الاستخبارات الإشارية الرئيسية في جيش الاحتلال، وهي من بين الوحدات التي يُشار إليها على أنها لعبت دورًا في الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر.

وتولى شاريئيل المنصب في شباط/فبراير 2021 بعد مسيرة عسكرية طويلة في مجال الاستخبارات.

وقال إنه "استقال بسبب دوره في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر، على الرغم من أن هذه الخطوة تأتي بعد 11 شهرًا كاملة من الهجوم".

وفي يوليو/تموز، ذكر تقرير لقناة /12/ العبرية أن شاريئيل كان يقاوم في ذلك الوقت أي جهود لتقديم استقالته، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة "جبن".

يشار إلى أن هوية قائد وحدة الاستخبارات 8200 سرية، لكن هوية شاريئيل تسربت في تقرير لصحيفة الغارديان نشر في أبريل/نيسان، حيث تم الكشف عن اسمه بعد أن نشر كتابا تحت اسم مستعار مع مسار رقمي يقود إليه.

واستقال عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين من مناصبهم في الأشهر التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من أن معظم القيادات العليا في جيش الاحتلال كرئيس هيئة الأركان لا تزال كما هي.

في تموز/يوليو الماضي، استقال رئيس المنطقة الجنوبية لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ، وفي أبريل/نيسان، أعلن اللواء أهارون حاليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، قراره بالرحيل. وفي يونيو/حزيران، أعلن العميد آفي روزنفيلد، رئيس فرقة غزة، استقالته ، بينما استقال العميد أميت ساعر، رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية.