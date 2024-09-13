تطورات اليوم الـ343 من(طوفان الأقصى)

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ343، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 41118 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 95125، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:57 للمرة الثالثة على التوالي.. صافرات الانذار تدوي مجدداً في "مالكية" شمال فلسطين المحتلة

7:52 الدفاع المدني: طواقمنا في رفح تتوجه إلى استهداف إسرائيلي احدث حريقا في محيط ثلاجات زغلوت شمال المحافظة

7:47 صفارات الإنذار تدوي من جديد في المالكية بالجليل الغربي

6:55 5 شهداء ومصابون في قصف من الدبابات الإسرائيلية استهدف منزلًا في منطقة مواصي مدينة رفح الساحلية جنوبي قطاع غزة:

أسماء الشهداء:

1- قاسم عماد عاشور

2- محمد عدنان البردويل

3- طفل/ أمير محمد البردويل

4- طفلة/ وجدان عماد عاشور

5- الشهيدة أمال عدنان البردويل

6:51 4 شهداء ومصابون في قصف من الدبابات الإسرائيلية استهدف منزلًا في منطقة مواصي مدينة رفح الساحلية جنوبي قطاع غزة

6:31 إصابات جراء استهداف منزل لعائلة البردويل بقذيفة في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

6:29 إطلاق نار مكثف من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

6:04 إطلاق نار مكثف من الأليات الإسرائيلية صوب خيام النازحين في منطقة مواصي رفح الساحلية وقصف مدفعي يستهدف منطقة الشاكوش ومحيطها شمال غربي المدينة

6:00 قوات الاحتلال تعتقل الشابين عاهد المدني وأحمد بشارة بعد مداهمة منزليما في منطقة رفيديا بمدينة نابلس

5:51 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين فلسطينيين قبل انسحابها من مدينتي طولكرم ونابلس

4:22 قوات الاحتلال تقتحم عزبة الجراد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية وتدهم بناية سكنية

3:45 مصادر لبنانية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بنت جبيل جنوب لبنان

3:38 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية

3:24 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت عوا غرب مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية

3:23 صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة علمون شرق القدس المحتلة خوفا من عملية تسلل

2:45 شهداء وإصابات بقصف طائرات الاحتلال شقة المواطن رياض عقل في شارع العشرين شرقي النصيرات

2:40 غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلا لعائلة عقل في شارع العشرين شرقي النصيرات

2:38 آليات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف شمال غربي النصيرات

2:22 إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة وقصف مدفعي بين الحين والآخر شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة

1:58 خلال اقتحامها المتواصل.. قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتجرف أراضٍ بمواقع عدة في قرية دير نظام شمال غربي رام الله

1:48 حزب الله: استهدفنا ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا

1:44 مصادر عبرية: انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في صفد واندلاع حرائق في محيطها بفعل رشقة صاروخية من جنوبي لبنان

1:41 قصف عنيف شمال غرب النصيرات وسط اطلاق نار كثيف

1:34 شهيد بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة نتيل في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

1:29 محاولة اعتراض رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان تجاه صفد شمال فلسطين المحتلة

1:23 قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية

1:18 قوات الاحتلال تقتحم قرية بدرس غرب رام الله وتداهم أحد المنازل

1:15 غارة جوية إسرائيلية على منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة

1:13 صفارات الإنذار تدوي شمال صفد

00:54 مصابون إثر استهداف الاحتلال بوابة مخبز السلطان في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة

00:51 قوات الاحتلال تقتحم قرية شقبا غربي رام الله وبلدتي عزون وحبلة في قلقيلية بالضفة

00:22 إطلاق نار اتجاه النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس