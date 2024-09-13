صحة غزة: 74% من الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة

قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، مدحت عباس، إن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، منع دخول الدواء إلى القطاع بقرار سياسي، إذ أن 74% من الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة.

وبين "عباس"، في تصريحات إعلامية، يوم الجمعة، اطلعت عليه وكالة"صفا" ، أن الاحتلال يمنع دخول الدواء والغذاء بقرار سياسي من الـ7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، مشيرا إلى أن 83% من المستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع غير متوافرة.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المستلزمات الطبية الأساسية على وشك النفاد.

وأوضح "عباس"، إلى أن 60% من مخزونات الأدوية في قطاع غزة أصبحت فارغة تماما.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر 140 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، بينما وصفته الأمم المتحدة وسلطات القطاع بأنه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: وكالة صفا