آخر مستجدات العدوان الإسرئيلي على قطاع غزة لليوم 343

تواصلت عمليات القصف الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة غزة منذ فجر اليوم، فقد تعاملت طواقم الإسعاف مع شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على شقة سكنية تعود لعائلة "النمر" في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وسمعت أصوات قصف إسرائيلي مدفعي بشكل كبير جداً على مناطق متفرقة شمال شارع 8 وتحديداً منطقة المجمع الاسلامي.

وفي الوسطى ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "أبو عريبان" يأوي نازحين من عائلة "حمدونة" في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى شهيدين: امرأة وطفل، وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي فجر اليوم على منزل يعود لعائلة "عقل" في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما ارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "محارب" بمخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس تعاملت الطواقم الطبية مع شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين خلف مسجد بلال وسط مدينة خانيونس، بينما ارتقى خمسة شهداء في مدينة رفح جنوب القطاع بينهم طفلين وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي فجر اليوم على منزل يعود لعائلة "البردويل" في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين رجل ونجلة من منطقة ثلاجة زغلول بأيضا في مدينة رفح.، وقبل دقائق أعلنت الطواقم الطبية عن ارتقاء شهيد آخر في مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى.

وعلى ذات الصعيد قال المدير العام منير البرش في مقابلة له ان 83% من المستلزمات الطبيه غير متوفرة و60% من مخزون الدواء قد نفذ، وبأن الاحتلال منع الغذاء والدواء بقرار سياسي منذ السابع من اكتوبر.

مخازن وزارة الصحة تحوي 522 صنف دواء، وهناك أكثر من 300 صنف غير موجودة، بالاضافة الى عجز بالرعاية الصحية الأولية التي تعني بالأدوية المزمنه والتطعيمات وهي عاجزة بنسبة 70%