تطورات اليوم الـ344 من الحرب على غزة

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ344، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 41118 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 95125، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:51 غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا لعائلة المقادمة في حي الفالوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة دون تسجيل إصابات

7:40 صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة على الحدود مع لبنان

7:32 صفارات الإنذار تدوي في دوفيف بالجليل الغربي

7:24 قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد خالد أبو رانجو بعد اقتحام منزله في مخيم العين غرب مدينة نابلس

7:22 قوات الاحتلال تعتقل المحامي محمد بكر عبد الفتاح طرابيه 31 عام من سكان طولكرم على حاجز مقام على مدخل مدينة أريحا

4:02 الاحتلال يشنّ غارة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

4:01 طائرات الاحتلال تشن غارة على أرض زراعية في مخيم المغازي وسط القطاع

3:59 الغارة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

3:25 غارة جوية إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة

3:19 غارة إسرائيلية تستهدف شمال قطاع غزة

2:49 طائرات الاحتلال تشن غارة على حرش كونين جنوبي لبنان

2:33 حزب الله:استهدفنا ‌‏دبابة ميركافا على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه وأصبناها بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها

2:27 الدفاع المدني: انتشال 9 شهداء بينهم 4 أطفال و3سيدات وجاري البحث عن مفقودين بفعل قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بستان قرب مدرسة الشجاعية في حي التفاح شرقي مدينة غزة

2:17 حزب الله: استهدفنا مقر الفيلق ‏الشمالي وقاعدة احتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ "‏الكاتيوشا"

2:15 محتجون معارضون لحرب غزة يقاطعون كلمة هاريس خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة

1:48 وسائل إعلام لبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف اطراف كفرشوبا و وادي شبعا جنوبي لبنان

1:46 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

1:36 الدفاع المدني: انتشال 6 شهداء بينهم 3 أطفال وسيدة وجاري البحث عن مفقودين بفعل قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بستان قرب مدرسة الشجاعية في حي التفاح شرقي مدينة غزة

1:32 (مصحح) 3 إصابات بقصف طائرات الاحتلال روضة العلياء في منطقة الترنس وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

1:11 شهداء وجرحى إثر استهداف روضة العلياء في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة

1:04 غارة جوية إسرائيلية تستهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

1:02 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي التفاح شرقي مدينة غزة

1:01 صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها وشمال بحيرة طبريا

00:52 غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة

00:42 مستوطنون يطلقون النار على منازل الفلسطينيين في جبل العابد جنوب دورا في الضفة الغربية

00:39 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل غربي رام الله

00:34 صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

00:30 قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الشاب الذي تتهمه بتنفيذ عملية "قدوميم" في بلدة باقة الحطب شرقي قلقيلية

00:22 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

00:14 شهيد و6 إصابات في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:11 إصابات بقصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

00:01 وزارة الصحة اللبنانية: إصابة 13 شخصا في الغارة الإسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي البلاد