26 شهيدا خلال أربع وعشرين ساعة بينهم صحافي

ارتكب الاحتلال 3 مجازر في مناطق متفرقة من قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و84 مصابا خلال 24 ساعة

وقد أعلنت مصادر إعلامية عن استشهاد الصحفي محمد أبو شوقة في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وبهذا يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41,252 شهيدا و95,497 مصابا منذ 7 أكتوبر.

ولقد سمع ذوي انفجارات كبيرة في مخيم النصيرات والمغراقة والزهراء، بعد أن نفذت الطائرات غارة جوية على خيام النازحين في منطقة البركة في دير البلح أدت لارتقاء شهيدين، بالاضافة إلى عدد من المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة .

و تصاعدت وتيرة الغارات منذ الصباح الباكر على وسط القطاع، مع العجز الكبير لطواقم الدفاع المدني وسيارات الاسعاف وصعوبة الذهاب إلى مناطق القصف بسبب تواصل الغارات والقذائف على المنطقة .