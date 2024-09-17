تشييع جثمان ماهر الجازي منفذ عملية الكرامة

شيّع آلاف الأردنيين، يوم الثلاثاء، جثمان الشهيد ماهر الجازي، منفذ عملية معبر الكرامة في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وبثت قنوات فضائية مشاهد مباشرة لتشييع الآلاف جثمان الشهيد الجازي في مسقط رأسه بمنطقة الحسينية التابعة لمحافظة معان جنوب المملكة.

وظهر جثمان الجازي ملفوفا بالعلم الأردني ومرفوعا على الأكتاف، وسط هتافات يرددها المشاركون من قبيل: "يا ماهر ارتاح ارتاح.. احنا نواصل الكفاح"، و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، و"لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله".

يأتي تشييع جنازة الجازي بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأردنية تسلم جثمانه من الجانب الإسرائيلي، الذي احتجزه 9 أيام.

يذكر أن الجازي نفذ عملية إطلاق نار قتلت ثلاثة عسكريين إسرائيليين عند معبر الكرامة الحدودي مع الأردن شرقي الضفة الغربية، في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المنفذ أطلق النار من مسافة قريبة جدًا على “حراس الأمن” المتواجدين في صالة الشحن، قبل أن يرتقي شهيدًا برصاص شرطة الاحتلال.