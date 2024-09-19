هذا هو السنوار.. لمن لا يعرفه

يطرح كثيرون سؤال: مَن هو السنوار، القائد الجديد لحركة حماس؟ بعض السائلين من داعمي الحركة ومؤيدي مشروع المقاومة، وسؤالهم مبعثُه الحرص والرغبة في الاطمئنان على أن اختيارات الحركة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يطمئنهم على مستقبل فلسطين وقضيتها، باعتبار أن حركة حماس اليوم واختياراتها لم تعد شأنًا تنظيميًا داخليًا فحسب، بل باتت شأنًا وطنيًا بامتياز، حيث يتجاوز ذلك ليصبح شأنًا عربيًا وإسلاميًا، يجد صداه في عواصم الدول الكبرى حول العالم.

هذا التقدير ليس في معرض الاستعراض الإنشائي لشخص ينتمي لهذا التنظيم منذ شبابه المبكّر، ويفخر بذلك، وينتمي للصف القيادي في الحركة وقريب من مراكز صنع القرار فيها، لكنه مبنيّ على حقائق على الأرض صنعتها الحركة بالدم والنار على مدار عقود منذ نشأتها، واستطلاعات رأي أجرتها مؤسسات عديدة حول العالم، بعضها صديق والآخر معادٍ.

من ناحية أخرى، يأتي تساؤل البعض عن القائد أبي إبراهيم من خصوم وأعداء الحركة؛ بهدف التعرف على التوجهات المستقبلية لحماس، ومحاولة التنبؤ بها. يتساءلون عما إذا كانت الضربات الكبيرة التي وُجِّهت للحركة على مختلف الأصعدة قد نجحت في دفعها لتغيير عقيدتها السياسية، أو توجهاتها الأيديولوجية، خاصة فيما يتعلق بالصراع مع الاحتلال.

ورغم تلك المحاولات، تظل الرؤية التي وضعها القادة الكبار للحركة ثابتة، والمتمثلة في هدف إستراتيجي واضح: تحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر،، والمقاومةُ المسلحة هي الأداة المركزية لتحقيق ذلك، وعدم الاعتراف بشرعية الكيان على أي شبر من الأرض الفلسطينية.

من يسأل عن الأخ أبي إبراهيم من المحبين والأعداء؛ يهدفون للتعرف أكثر على الشخص الأول ضمن المجموعة القيادية التي فجرت هذه المعركة الملحمية والمواجهة التاريخية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن في كل الأحوال، فإن الكل معذور في سؤاله باعتبار أن يحيى السنوار غُيِّب خلف قضبان السجون أكثر من عقدين من الزمن، وهي الفترة التي شهدت انطلاقة الحركة وتأسيس مشروعها السياسي الجهادي.

اعتقل السنوار عام 1989 بعد أقل من عامين على انطلاقة حركة حماس، وقضى حوالي 22 عامًا في سجون الاحتلال، ورغم هذا الغياب القسري الطويل فإنه كان، وإخوانه في السجون، جزءًا أصيلًا من صناعة الحدث وتطوير العمل في الحركة في كل محطاتها المفصلية، حيث ترأس الهيئة القيادية التنظيمية في السجون لفترات عديدة، وهي هيئة أساسية في اتخاذ كل القرارات والمحطات المركزية لعمل الحركة في المجالات المختلفة التنظيمية والسياسية والجهادية.

كما أن تساؤل الكثيرين له ما يبرره، نظرًا لأن الأخ أبا إبراهيم من القيادات التنظيمية التي لا تحرص على الظهور الإعلامي، ويميل إلى تحمل مسؤولية الملفات العملية الميدانية، لا سيما الظروف الأمنية المعقدة التي أحاطت به من اليوم الأول لخروجه من السجن.

بالتأكيد، العديد من قيادة الحركة يعرفون السنوار من قرب، سواء من خلال مشاركتهم له في فترة السجن الطويلة، أو في السنوات الأولى التي تلت خروجه من السجن. ولكن ما لمسته شخصيًا من معرفتي به خلال الأعوام الماضية، يؤكد أن هذا القائد استثنائي في كافة الجوانب، سواء على المستوى التنظيمي أو الوطني أو الإسلامي. سيُسجَّل اسمه في التاريخ كواحد من القادة العظام لهذه الأمة، القادة الذين جاؤوا على قَدرٍ ليغيروا مسارات الواقع لصالح انطلاقة جديدة للأمة في فترات كبوتها.

وبناءً على معرفتي بهذا القائد الكبير، يمكنني أن أؤكد ما يلي:

نحن أمام قائد يملك رؤية واضحة وإستراتيجيّة راسخة للمشروع الوطني الفلسطيني، يعرف جيدًا تحديات هذه الرؤية، والأثمان المطلوبة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.

قائد يملك حرصًا غير مسبوق على المشهد الوطني الجامع، وأن الوحدة الوطنية هي واجب شرعي، وفريضة وطنية، وليست خيارًا قابلًا للأخذ والرد. وفي هذا السياق، يُظهر احترامًا عميقًا وتقديرًا صادقًا لكل من قدم تضحيات على المستوى الوطني، سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات، مع تأكيده على أهمية إشراك كافة المكونات الوطنية بغض النظر عن وزنها الكَمي أو النوعي.

الأخ أبو إبراهيم يقدر أهمية المقاومة الشاملة في ظل المعركة المفتوحة مع عدو شرس يمتلك امتدادات كبيرة وراسخة حول العالم، وكثيرًا ما دعا لاجتماعات عاجلة لمتابعة حراكات دولية أو مواقف إعلامية دولية، وطلب وضع الخطط للتفاعل مع هذه الحراكات والمواقف. ومع ذلك، يظلّ أبو إبراهيم مؤمنًا إيمانًا راسخًا بأن المقاومة المسلحة يجب أن تكون العمود الفقري لأي مشروع وطني فلسطيني، باعتبار أن إدارة العمل السياسي والعلاقات الدولية هي في جوهرها إدارة القوة؛ ولذلك بذل جهودًا كبيرة واستثمر مقدرات هائلة في بناء القوة.

أبو إبراهيم يمتلك معرفة دقيقة وشاملة بالعدو الصهيوني، إلى مستوى يندر أن يملكه قائد آخر في الحركة. يعرف الأشخاص والأحزاب والمؤسسات، وكيف تفكر، ومواقعها وأهميتها في صناعة القرار، يعرف الكيان بشكل يتحدى حتى الخبراء والمختصين في هذا المجال، رغم احترامه لهم وتقديمهم في مساحات صنع القرار.

يمتلك السنوار قدرات استشرافية كبيرة وذهنية حادة في قراءة المشهد بمستوياته ومساحاته المختلفة. وهذا الأمر خبرناه في محطات مختلفة، بل إنه في بعض هذه المحطات قدم رأي إخوانه رغم اختلافه معهم على تقدير الموقف، وتبين لاحقًا صحة موقفه وتقديره، وهذا الأمر تجاوز أحيانًا الموضوعات التنظيمية أو الفلسطينية، إلى قضايا إقليمية ودولية.

على المستوى الشخصي فإن الأخ أبا إبراهيم يتمتع بثقافة واسعة وصلابة نفسية عالية، فهو قريب من إخوانه يحترم الرأي والرأي الآخر، كريم ونبيل في سلوكه، عميق التدين حريص على أوراده اليومية ولا يقدم عليها أي عمل مهما كان، يدعم كل من يرعى كتاب الله ويوفر له كل سبل النجاح، حتى لو على حساب أنشطة أخرى، باعتبار أن كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- يجب أن يكونا جوهر وأساس بنائنا الفردي النفسي والمجتمعي.

ختامًا، قد يكون الكثيرون، بناءً على انطباعات سابقة، قد تفاجؤوا من اختيار الحركة للسنوار رئيسًا لها خلفًا للقائد الكبير الشهيد إسماعيل هنية، وبدؤوا يخمنون أسباب هذا الاختيار وتأثير ذلك على توجهات الحركة عمومًا، ومعركة طوفان الأقصى على وجه الخصوص، لا سيما أنه وإخوانه في القيادة هم من فجر هذه المعركة الملحمية التاريخية، والمحطة الفاصلة في مسيرة الصراع مع الاحتلال وحلفائه.