اعتقال إسرائيلي بتهمة التخطيط لاغتيال نتنياهو

قال موقع والا الإسرائيلي إنه جرى اعتقال مواطن (إسرائيلي) بشبهة التعامل مع إيران والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران جندت المواطن الإسرائيلي لاستهداف نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وقال الشاباك وجهاز الشرطة الإسرائيلي إنه جرى اعتقال المواطن الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي بعد أن ثبت أنه أقام اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية خلال وجوده في تركيا.

وأضافا أن المعتقل، وهو رجل أعمال إسرائيلي، دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى هناك بجهات استخباراتية.

وكان موقع والا قد أفاد أمس أيضا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كشفت أن حزب الله اللبناني كان يسعى لاغتيال وزير الدفاع السابق موشيه يعالون.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن خلية تابعة للحزب وضعت عبوة ناسفة في منتزه اليركون ليلة رأس السنة الماضية، بهدف اغتيال وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق، قبل كشف مخططها وإحباطه.

المصدر: الجزيرة نت