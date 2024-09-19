حماس: تكثيف اقتحامات الأقصى استمرار لخطوات فرض واقع جديد فيه

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتنظيم جولات استفزازية فيه وأداء صلوات تلمودية بحماية من جيش الاحتلال، في الوقت الذي يتم فيه فرض قيود على المصلين من أبناء شعبنا الفلسطيني أمام الدخول للمسجد، هو استمرار لخطوات الاحتلال الساعية لخلق واقع جديد وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، ومحاولات بسط السيطرة عليه وتهويده.

ودعت الحركة في بيان وصل (الرسالة نت )، يوم الخميس، شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، لشد الرحال إلى الأقصى، والرباط فيه، والعمل لإفشال كل مخططات الاحتلال الساعية لتهويده وتغيير معالمه.

وأكد أن مقاومتنا وشبابنا الثائر، سيقابل هذه الانتهاكات بمزيد من المقاومة والاشتباك مع الاحتلال، دفاعًا عن الأقصى والقدس وكافة أراضينا المحتلة.