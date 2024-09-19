(حماس) تزف شهداء (قباطية) وتدعو الفلسطينيين بالضفة لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية لـ"تصعيد المواجهة ومقارعة الاحتلال، ضمن معركة طوفان الأقصى الممتدة من غزة للضفة وكافة ساحات المواجهة؛ التي لن تهدأ حتى كسر شوكة الاحتلال ونيل حقوقنا المشروعة".

وقالت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الخميس، إن "عدوان الاحتلال الصهيوني الإرهابي المستمر بالضفة الغربية، وما شهدناه من عملية اغتيال جبانة ظهر اليوم عبر القصف الجوي في قباطية جنوب جنين، وما يرافقها من اقتحام عسكري، هي محاولة جديدة فاشلة لن تنال من عزيمة أبناء شعبنا البطل، ولن تهز من صموده وتشبثه بخيار المقاومة".

وأضافت: "إننا إذ نزف شهداء قباطية الأبطال، لنؤكد أن درب المقاومة بالضفة ماضٍ بلا هوادة، وأن هذه الدماء الزكية ستكون دافعاً لاستمرار العمليات النوعية، فالعدوان لن يجلب للاحتلال ومستوطنيه إلا مزيداً من الخوف والرعب والدماء والأشلاء".

وحيّت "حماس" "أبطال كتائب القسام وكافة أذرع المقاومة الذين يواجهون بكل بسالة ترسانة الاحتلال العسكرية، ويقومون بدورهم الأصيل في الدفاع عن أرضنا وشعبنا في ظل تغول الاحتلال".