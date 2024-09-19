مستوطنون يعتدون على مدرستين في الجبعة جنوب غرب بيت لحم

اعتدى مستوطنون، يوم الخميس، على مدرستين في قرية الجبعة جنوبي غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين داهموا القرية واقتحموا مدرستي ذكور الجعبة الأسسية والتوافق المختلطة الثانوية، ما أدى إلى إخلاء المدرستين وإصابة الطلبة بالهلع.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت أمس الأربعاء، عدداً من معلمي ومعلمات المدرستين على الحاجز العسكري المنصوب على مدخل القرية الرئيسي.

وفي ذات السياق، أصيب المسن محمود عوض الصباح، والشاب محمد صالح عبيد الله (19 عاماً) بجروح ورضوض، إثر تعرضهم للاعتداء من قبل مستوطنين في بلدة تقوع وقرية كيسان قضاء بيت لحم.