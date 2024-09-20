فصائل فلسطينية تدين اعتداء الاحتلال على الضاحية الجنوبية

أعلنت فصائل فلسطينية إدانتها لجريمة الاحتلال الجديدة في الضاحية الجنوبية بلبنان، وفي بيان منشور لها قالت الجبهة الشعبية: "أن هذه الجريمة لن توهن عزيمة المقاومة، وهذه الجرائم المستمرة لا تترك خياراً أمام أمتنا وشعوب المنطقة إلا المقاومة والقتال بكل الأدوات المتاحة، فما نشهده هو معركة للدفاع عن المصير والوجود"

بينما قالت حركة حماس في بيانها:" ندين العدوان الإرهابي الغاشم، الذي شنّته طائرات جيش العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت، واستهداف منطقة سكنية مكتظة بالسكان، والذي أدى لارتقاء عدد من الشهداء، وجرح عددٍ آخر؛ ونعدّه جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية المتواصل، وانتهاكا للسيادة اللبنانية، وتصعيداً للعدوان الصهيوني."

بينما قالت حركة فتح الانتفاضة في تصريح لها اليوم أن العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت يمثل تصعيداً خطيراً يتحمل العدو كامل المسؤولية عن تداعياته.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت قبل ساعات قليلة عن ارتقاء تسعة شهداء بالإضافة إلى تسعة وخمسين جريحا نتيجة انهيار بنايتين بعد قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية بيروت الجنوبية مساء اليوم.