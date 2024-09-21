وزير خارجية نيوزيلندا: (إسرائيل) تجاوزت حدودها كثيرا في غزة

قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز إن "إسرائيل" تجاوزت حدودها كثيرا في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة محلية، أكد فيها ضرورة بذل ما بوسعهم من أجل إنهاء الوضع السائد في غزة.

وردا على سؤال حول استخدام "إسرائيل" حق الدفاع، أفاد بيترز بأنه لا يمكن استخدام هذه الذريعة عندما يكون العديد من الأبرياء ضحايا ذلك.

وأوضح أن "إسرائيل تجاوزت الحد كثيرا وتسببت في تدمير الناس الأبرياء هناك.

وأكد على أن "حل الدولتين" هو الحل الدائم والعادل والوحيد.

وبدعم أمريكي مطلق تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.