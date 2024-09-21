العدوان على غزة يتواصل لليوم الـ 351 تواليا

تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" في قطاع غزة لليوم الـ 351 تواليًا، في ظل استمرار استهداف المنازل المأهولة وتجمعات المواطنين، وارتكاب المجازر وأبشع الجرائم بحق المدنيين والنازحين الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع، أمام مرأى العالم وصمته المطبق.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 45 شهيدا ارتقوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال يوم أمس الجمعة.

آخر التطورات الميدانية في غزة..

استشهد شاب وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة "مخيمر" في المدينة.

وكان أصيب 3 مواطنين، فجر اليوم السبت، جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حارة أبو طه وسط خانيونس جنوب قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارة على شارع "الصليب" غربي خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق غربي مخيّم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت غارة منزلا لعائلة "فرج الله" في المخيم الجديد شمال النصيرات ما أدى لاندلاع حريق كبير في المكان.

وأسفرت غارة شنها طيران الاحتلال، مساء أمس الجمعة، على "مخيم 1" في النصيرات وسط قطاع غزة، عن عدد من الشهداء والمصابين.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت شهيدا وإصابة خطرة جراء استهداف إسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم 1 بالنصيرات.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "حجي" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، موقعة عددا من الشهداء والمصابين.

وأفاد مراسلنا بأن طيران الاحتلال شن غارة عنيفة على مدينة غزة، استهدفت منزلاً لعائلة "حجي" في شارع كشكو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وتمكنت طواقم "الدفاع المدني" من انتشال شهيدة من تحت أنقاض المنزل المستهدف، وإنقاذ 6 عالقين، وتواصل البحث عن 5 مفقودين، وتواجه صعوبة بانتشالهم لعدم توفر معدات الإنقاذ الثقيلة.

ونقل عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وذكر "الدفاع المدني" أن طواقمه انتشلت 3 شهداء من منزل عائلة "القاعود" الذي قصفه الاحتلال في محيط الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس.

وشن طيران الاحتلال ثلاث غارات على محيط مدرسة دار الفضيلة شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلن الدفاع المدني بغزة عن ارتقاء 3 شهداء وعدة جرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مركبة باص في محيط مفترق العباس غرب مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة بعد استهداف منزلين لعائلة ضهير في منطقة مصبح شمال رفح أسفرت عن ارتقاء 15 شهيداً.