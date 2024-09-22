الجزيرة: إغلاق الاحتلال مكتبنا في رام الله يهدف لمنع العالم من مشاهدة الحقيقة

أدانت شبكة الجزيرة، مساء يوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب القناة في مدينة رام الله ومداهمته والاستيلاء على محتوياته.

وقالت الجزيرة في تصريح صحفي، "ندين ونستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال مكتبنا في رام الله، ونرفض هذه الإجراءات المدانة، كما ونتعهد بمواصلة التغطية".



وفندت الجزيرة الادعاءات الباطلة التي قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتبرير هذه المداهمة غير القانونية، مشددة على أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع بالأراضي المحتلة والحرب على قطاع غزة.



وأكدت الجزيرة تمكسها بنقل الحقيقة بمهنية وموضوعية حتى في ظل هذه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لإسكاتها.



وشددت الجزيرة على أن قمع "إسرائيل" المستمر للصحافة الحرة يهدف لإخفاء أفعالها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مضيفة: "نحمل حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية سلامة صحفيينا وسنتبع الخطوات القانونية لحماية حقوقنا والعاملين معنا".